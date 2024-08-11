Хлань відзначився асистом за Лехію у матчі чемпіонату Польщі

Хавбек молодіжної збірної України Максим Хлань відзначився результативною передачею за Лехію Гданськ у домашньому матчі 2 туру чемпіонату Польщі проти Заглембе.

Максим почав матч у старті. На 38-й хвилині з його передачі голом відзначився Томаш Бобчек.

Втримати перемогу Лехія не змогла — гості на 76-й хвилині зрівняли рахунок. Хлань був замінений на 67-й хвилині.

У 1 турі Лехія на виїзді програла Леху (1:3). Хлань тоді вийшов у старті, але покинув поле на 75-й хвилині.

21-річний Максим приєднався до польського клубу у вересні 2023 року на правах вільного агента.