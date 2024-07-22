Український футболіст продовжив контракт із польським клубом

Український футболіст Іван Желізко продовжив контракт із гданською Лехією.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода півзахисника із "лехістами" розрахована до 30 червня 2028 року. Разом з Іваном клуб виграв у Першій лізі Польщі та підвищився у класі.

У попередньому сезоні українець провів за клуб 31 матч, у яких відзначився трьома голами та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, за гданський клуб також грає футболіст Олімпійської збірної України Максим Хлань, який раніше відзначився голом у товариському матчі проти збірної Парагваю. Також нещодавно київське Динамо домовилось щодо оренди півзахисника Сергія Булеци в Лехію.