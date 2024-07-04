Українська банда в Екстракласі: до Лехії приєднається вихованець Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Булеца невдовзі перейде в польську Лехію.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, Лехія оголосить про підписання українця 4 або 5 липня. Не уточнюється, трансфер відбудеться на правах оренди, чи як повноцінний перехід.

Булеца стане одноклубником чотирьох інших українців — воротаря Богдана Сарнавського, опорника Івана Желізка, вінгера Максима Хланя та нападника Богдана В’юнника.

Сергій — вихованець Динамо, але шансу закріпитися в першій команді так і не отримав. Також 25-річний хавбек грав у оренді за Дніпро-1, Зорю та Заглембе.