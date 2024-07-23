Футболіст Партизана: Ми хочемо потрапити у фінальну частину ЛЧ

Півзахисник Партизана Бібрас Натхо розповів, що вони хочуть потрапити у фінальну частину Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

Його слова передає Sportklub.

"На нас чекає важкий матч. Ми знаємо, чого хочемо. Ми хочемо у фінальну частину Ліги чемпіонів. Це одна з двох ігор, і ми хочемо здобути хороший результат перед домашнім матчем", — сказав Натхо.

Нагадаємо, що у другому раунді кваліфікації ЛЧ Партизан зустрінеться з київським Динамо. Перший матч відбудеться 23 липня. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку. У разі перемоги у двоматчевому протистоянні, підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса.

Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у Росію, а його головний тренер порівняв київське Динамо з московським.