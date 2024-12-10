Баварія оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря

В межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрінеться із мюнхенською Баварією.

"Червоні" у своїх соціальних мережах оголосили склад на майбутню гру.

У Гамбург поїдуть 21 футболіст. Відзначимо, що до списку не потрапили травмовані Ноєр та Кейн.

Зустріч відбудеться сьогодні, 10 грудня о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Шахтар має у своєму активі чотири набрані очки та посідає 26 сходинку у турнірній таблиці.

Баварія набрала 9 залікових балів та розмістилась на 13 місці.

Раніше свій коментар напередодні гри дав захисник "гірників" Микола Матвієнко.