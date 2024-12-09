Зробимо все, щоб перемогти, бо іншого варіанту немає: Матвієнко – про майбутній матч із Баварією

Шахтар зробить все можливе, щоб перемогти Баварію в 6-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив захисник донецького клубу Микола Матвієнко на передматчевій пресконференції, що була присвячена майбутньому протистоянню, яке відбудеться 10 грудня.

"Чи можемо перемогти Баварію? Напевно, якщо директор (Дарійо Срна – прим) так говорить, то це дійсно так. Зробимо все, щоб вийти на поле й перемогти. Тому що іншого варіанту не маємо.



Страху нема, а чому він повинен бути? Так, ми знаємо, що Баварія – це, напевне, одна з найкращих команд у світі: демонструє дуже серйозний футбол, дуже потужні гравці на кожній позиції. Але я вважаю, що Шахтар теж дуже серйозна команда, і, як я казав, ми зробимо все, щоб перемогти.

Відсутність Кейна та інших лідерів Баварії – позитивний знак для Шахтаря? Чесно, не знаю. Як я сказав, там така потужна команда, що на кожну позицію є заміна. Тому я не думаю, що це якось впливатиме на якість їхньої гри", – сказав Матвієнко.