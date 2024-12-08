Не Кейном єдиним: ще двоє основних гравців Баварії не зіграють із Шахтарем через травми

Півзахисник Кінгслі Коман та захисник Альфоно Девіс не допоможуть Баварії у матчі проти Шахтаря в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Як повідомила пресслужба мюнхенського клубу, обидва футболісти розірвали м'язові волокна лівого підколінного сухожилля.

Про терміни їх відновлення поки не розголошуються.

Alphonso #Davies und Kingsley #Coman haben sich gestern bei #FCBFCH einen Muskelfaserrisse im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen.



Gute Besserung, Jungs! 🍀 pic.twitter.com/2MDAgqWVgb — FC Bayern München (@FCBayern) December 8, 2024

Раніше стало відомо, що Баварії також не допоможе нападник Гаррі Кейн, який вибув через травму у матчі 12 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.