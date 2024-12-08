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Не Кейном єдиним: ще двоє основних гравців Баварії не зіграють із Шахтарем через травми

Олексій Мурзак — 8 грудня 2024, 18:38
Не Кейном єдиним: ще двоє основних гравців Баварії не зіграють із Шахтарем через травми
Кінглі Коман та Альфоно Девіс
x.com/FCBayern

Півзахисник Кінгслі Коман та захисник Альфоно Девіс не допоможуть Баварії у матчі проти Шахтаря в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Як повідомила пресслужба мюнхенського клубу, обидва футболісти розірвали м'язові волокна лівого підколінного сухожилля.

Про терміни їх відновлення поки не розголошуються.

Раніше стало відомо, що Баварії також не допоможе нападник Гаррі Кейн, який вибув через травму у матчі 12 туру Бундесліги проти Боруссії Дортмунд.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Баварія Ліга чемпіонів Шахтар Альфонсо Девіс Гаррі Кейн Кінгслі Коман Ліга чемпіонів-2024/25

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