Ноєр пропустить матч з Шахтарем через пошкодження

Капітан Баварії Мануель Ноєр не зіграє в матчі 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Про це на пресконференції розповів головний тренер мюнхенців Венсан Компані.

38-річний воротар зазнав пошкодження, через що пропускатиме найближчі матчі.

"У Мануеля Ноєра зламане ребро. Він, ймовірно, не зіграє цього року. Ми очікуємо його повернення в січні", – розповів Компані.

У нинішньому сезоні Ноєр провів 19 матчів за німецький клуб, пропустив 13 голів та 12 матчів відстояв на нуль. Напередодні 38-річний голкіпер отримав два матчі дискваліфікації за вилучення у матчі Кубку Німеччини проти Лейпцига (0:1).

Донецький Шахтар прийматиме мюнхенську Баварію в номінально домашньому матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.