Шахтар – Баварія: повернути удачу для гірників та "відігратися" за ПСВ

У вівторок, 10 грудня, у німецькому Гельзенкірхені на "Фелтінс-Арена" відбудеться матч 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. Донецький Шахтар буде номінальним господарем поля у грі з найсильнішою командою Німеччини останніх років та одним із грандів європейського футболу мюнхенською Баварією.

У цій грі зійдуться команди, які посідають 13-те та 26-те місця у зведеній турнірній таблиці Ліги чемпіонів з новим регламентом. І явний фаворит цього матчу – Баварія має свої проблеми. Якими "гірники", напевно, спробують скористатися.

За два кроки від плейоф

За новим регламентом команди-учасниці ЛЧ зведені в єдину таблицю, а за підсумками першого етапу турніру 8 найкращих потрапляє безпосередньо до 1/8 фіналу, а 9-24 команди – до 1/16 фіналу. І якщо на пряме попадання у вісімку найкращих "гірники" не претендували спочатку, то амбіції на вихід у плей-офф, число 24 найсильніших команд Європи, були досить серйозними.

Пройшло п'ять турів, понад половина шляху, донецька команда здобула одну перемогу, одну гру звела внічию, але в матчі з нідерландським ПСВ з Ейндховена зазнала дуже болючої поразки. Ще на 86-й хвилині "гірники" впевнено вели з рахунком 2:0, на останні хвилини і доданий арбітром час перетворилися на кошмар для гравців гостьової команди на "Філіпс-арені". Малік Тілльман на 87-й хвилині забив перший гол ПСВ, а на 90-й зрівняв рахунок. Але це було ще не все... На 90+5 хвилині Рікардо Петі забив третій та переможний гол для ПСВ, перетворивши безнадійні 0:2 10-хвилинної давності на переможні 3:2 для своєї команди.

Приголомшливий успіх для одних і сильний удар по психології для інших. Так, для невдачі були передумови, коли на 69-й хвилині через вилучення поле залишив Педро Енріке. Але щоб віддати гру таким чином...

Крім усього іншого, донеччани втратили найважливіші 3 очки, які відгукнулися на команду в поточній турнірній таблиці. Було б у Шахтаря зараз 7 очок, команда входила б до заповітної групи 24 найсильніших учасників основного етапу ЛЧ. А так... 4 залікові бали, поточне 26 місце та дуже примарні надії на продовження боротьби у лютому.

Попереду у "гірників", окрім гри з Баварією, матч з іншим грандом німецького футболу – Боруссією Дортмунд, а також гра з французьким Брестом. І цього суперника також недооцінювати не можна. Він досить солідно виступає в нинішній єврокубковій компанії і навіть не втратив шансу на вихід безпосередньо до 1/8 фіналу, посівши місце у вісімці найкращих підсумкової турнірної таблиці. Гравці Бреста вже явно абияк ставляться до виступу у французькій Лізі 1, віддаючи всі сили матчам у Лізі чемпіонів. І їх можна зрозуміти, коли ще середняк французького футболу отримає шанс в елітній європейській кампанії. А виправити справи у внутрішньому чемпіонаті можна і потім.

Водночас не можна сказати, що "гірники" після цієї поразки знаходяться в ігровій та психологічній кризі. Якщо в наступному поєдинку команда втратила очки у матчі з львівським Рухом (1:1), то минулої п'ятниці команда впевнено обіграла полтавську Ворсклу (3:1) і наблизилася до дуету лідерів української Прем'єр-ліги, Динамо та Олександрії, які завершили очний матч внічию. Зараз відставання від Олександрії складає 4 очки, а від Динамо – 7, при тому, що обидва конкуренти провели на одну гру більше. Тобто фактично Шахтар впритул переслідує олександрійців і йде зовсім недалеко від киян.

У пошуках опорника

Якщо говорити про "гірників" не можна не відзначити награну трійку Криськів – Бондаренко – Судаков, створену Пушичем, де Криськів виконує роль опорника. Виконує насправді не дуже якісно, тому що протягом усієї кар'єри тяжіє більше до атаки. Пушич же вперто ліпить із Криськіва опорника, що поки що не дуже виходить.

А ось Степаненко, який до останнього часу виконував роль хавбека захисного плану в команді, потихеньку йде на спад. Зараз Тарас не має травм, але він виходить переважно на заміну навіть у матчах Прем'єр-ліги. А у поєдинку проти ПСВ він вийшов на 66-й хвилині, ще до вилучення Педро Енріке, і це все одно не допомогло.

Недарма зараз Шахтар проявляє підвищений інтерес до Івана Калюжного. У гравця Олександрії наприкінці сезону закінчується контракт із клубом, але зараз це вже далеко не той Іван Калюжний, з яким Олександрія підписувала контракт два роки тому. Восени гравець дебютував у збірній України, отримав чимало втішних оцінок і, швидше за все, продовжувати контракт із командою з Кіровоградської області не захоче. Бюджет та можливості "гірників" набагато вищі.

Неоднозначна Баварія

Водночас Баварія набрала 9 очок у 5 матчах ЛЧ (три перемоги при двох поразках) і недалеко відірвалася від "гірників". Сказати, що зустрічатимуться суперники з різних полюсів турнірної таблиці, точно не можна.

Крім того, рівно тиждень тому, 3 грудня, мюнхенці втратили шанси на перемогу в Кубку Німеччини – третьому турнірі після Бундесліги та Ліги чемпіонів. У грі 1/8 фіналу турніру Баварія приймала на своєму полі Баєр з Леверкузена та програла з рахунком 0:1. Автором єдиного голу на 69-й хвилині зустрічі став Нейтан Телла. Переможного хет-трика цього сезону вже точно не буде.

Своєю чергою, в Бундеслізі минулої суботи Баварія обіграла Гайденгайм у "веселому" матчі з шістьма голами – 4:2, закріпившись на першому місці в турнірній таблиці. Після 13 турів у Баварії 33 очки (10 перемог і 3 нічиї, за відсутності поразок), у той час, як в Айнтрахта, що йде слідом з Франкфурта, 27 балів, а у вже згаданого Баєра – 26.

У Лізі чемпіонів команда чергує розгромні перемоги (як над загребським Динамо, 9:2), з поразками від Астон Вілли (0:1) та Барселони (1:4). В останніх двох матчах мюнхенці виграли у Бенфіки та ПСЖ з однаковим рахунком 1:0.

Що покаже матч із Шахтарем?

Сильні під керівництвом Компані

Цьогорічний сезон Баварія розпочала за нового головного тренера бельгійського спеціаліста Венсана Компані. Любителям футболу він відомий насамперед як лідер Манчестер Сіті. Жузеп Гвардіола його дуже цінував за розум та лідерські якості. Центральний захисник був одним із головних гравців на полі у "містян". І ніхто не здивувався, що він після закінчення ігрової кар'єри пішов у тренери.

Тренерську кар'єру він розпочинав у бельгійському Андерлехті, але, м'яко кажучи, не дуже вдало. А потім він очолив англійський клуб Бернлі та вивів його з Чемпіоншипу до АПЛ. Це вже стало великим успіхом для бельгійця. Проте закріпитися у найвищому дивізіоні англійського футболу підопічні Компані не зуміли та, посівши 19 місце, знову вилетіли до Чемпіоншипу.

І тут сталося непередбачене. Тренер команди, яка вилетіла до нижчого дивізіону, отримує посаду в Баварії. При цьому призначення тренера в клуб з Мюнхена цього літа було, швидше, схоже на мильну оперу, нескінченний серіал. На місце звільненого Томаса Тухеля в різні часи претендували Хабі Алонсо, Юліан Нагельсман, Ральф Рангнік, Унаї Емері, Юрген Клопп, Роберто Де Дзербі, Зінедін Зідан... Багато хто з них сам відмовляв мюнхенському клубу, з іншими не вдалося домовитися.

Компані ж, ставши тренером Баварії, відразу дав зрозуміти керівництву клубу, що вони не помилилися. Команда впевнено виступає в Бундеслізі, лідирує з великим відривом, грає красиво, в атакувальний футбол, забила понад 40 (41) голів. Тепер команді потрібно зосередитися на іншому завданні: зайняти місце у вісімці в турнірній таблиці Ліги чемпіонів і напряму вийти до 1/8 фіналу, чого прагнуть усі топклуби. Адже це мінус два зайві ігрові дні, що дуже цінно у сучасному надщільному календарі матчів провідних європейських клубів.

Без лідерів у воротах та у нападі

Водночас Баварія у матчі з Шахтарем не зможе розраховувати на своїх безумовних лідерів – голкіпера Мануеля Ноєра та нападника Гаррі Кейна. Віковий Ноєр, якому вже давно натякають на те, що настав час дати дорогу молодим у провідному клубі німецького футболу, поки не готовий залишати рамку воріт, а матчі пропускає лише за потребою. Як зараз, коли його травмовано. А головне, рівень його гри не дає босам Баварії привід висунути претензії футболісту. Як воротар Ноєр бездоганний. І поки що він завершив виступи лише у збірній Німеччини, а в клубі залишається на головних ролях.

Зовсім інша ситуація з Кейном. 31-річний англієць дуже голодний до трофеїв і прийшов до Баварії саме за титулами. Так, зараз він травмований, але чудово влився до Баварії ще минулого сезону 2023/24 і прагне боротися за кубки зараз. Кейн – суперважливий гравець для Баварії, наконечник атаки. І рівноцінно замінити його просто нікому. Так, є молоді Тель та Олісе, футболісти, які можуть зіграти на позиції форварда, але, звичайно, другого рівнозначного Кейну гравця вони не мають.

З усім тим... Шахтар не та команда, яка здатна створити великі проблеми для Баварії, може зробити їх втрати у складі вкрай драматичними.

Букмекери не вірять у Шахтар

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Баварії у майбутньому матчі. Так, українські експерти пропонують поставити на перемогу гостей із коефіцієнтом 1,18 до 1, тоді як на нічию – 7,90, а на перемогу "гірників" – 15,50 до 1.

Щодо провідних контор світу, то на перемогу Баварії вони приймають ставки в середньому з розрахунку 1,14 до 1, на нічию – 8,56, а ймовірність успіху гірників оцінюють лише у 18,77 до 1.

Де дивитись?

Прямий етер матчу Шахтар – Баварія, як і єврокубків загалом, в Україні доступний у відеосервісі MEGOGO. Матч буде показаний на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакетів "Максимальний", "Спорт" та MEGOPACK XL.

За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.