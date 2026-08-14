Бешикташ підписав зіркового колишнього форварда Ювентуса

Бешикташ оголосив про підписання зіркового колишнього форварда туринського Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомляє сайт турецького клубу.

Сторони уклали 3-річний контракт – до 30 червня 2029 року. Серб отримуватиме у Туреччині 7,5 мільйона євро за сезон.

Yeni transferimiz Dusan Vlahovic, sağlık sponsorumuz @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/72yEj2vesW — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2026

Нагадаємо, що із 1 липня 2026-го Душан перебував у статусі вільного агента після закінчення угоди з італійським клубом. За Ювентус сербський нападник виступав із січня 2022-го. Відтоді провів у футболці "старої синьйори" 168 матчів, у яких відзначився 68 голами та 16 асистами. Разом із туринцями став володарем Кубку Італії (2023/24).

Також повідомлялося, що мадридський Атлетико націлювався на форварда збірної Сербії.

Ще раніше Бешикташ оголосив про підписання вінгера лондонського Арсенала та збірної Бельгії Леандро Троссара.

Додамо, що турецький колектив 13 серпня вдруге поспіль обіграв Градець-Карлове (1:0) та вийшов до заключного раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27, де на нього вже чекають зустрічі з Жальгіріс Каунас (20-го та 27-го серпня).