Триглав переграв Шахтар у товариському матчі

Донецький Шахтар зазнав першої поразки у товариських матчах літнього навчально-тренувального збору.

Підопічні Турана мінімально поступились словенському Триглаву.

Єдиний гол був забитий на 16-й хвилині матчу – Олівер Крегар вразив дальній кут воріт ударом головою після розіграшу кутового. Зазначимо, що матч відбувся із регламентом 30 хвилин на тайм.

Товариський матч

18 липня

Шахтар – Триглав 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Крегар, 16

Раніше у межах контрольних поєдинків "гірникі" перемагали Бріньє та Горицю, а також грав унічию зі Словацко.

Напередодні Шахтар не зміг переграти Ільвес у матчі-відповіді, але пробився до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.