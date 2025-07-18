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Триглав переграв Шахтар у товариському матчі

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 12:35
Триглав переграв Шахтар у товариському матчі
Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар зазнав першої поразки у товариських матчах літнього навчально-тренувального збору.

Підопічні Турана мінімально поступились словенському Триглаву.

Єдиний гол був забитий на 16-й хвилині матчу – Олівер Крегар вразив дальній кут воріт ударом головою після розіграшу кутового. Зазначимо, що матч відбувся із регламентом 30 хвилин на тайм.

Товариський матч
18 липня

Шахтар – Триглав 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Крегар, 16

Раніше у межах контрольних поєдинків "гірникі" перемагали Бріньє та Горицю, а також грав унічию зі Словацко.

Напередодні Шахтар не зміг переграти Ільвес у матчі-відповіді, але пробився до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

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