Триглав переграв Шахтар у товариському матчі
Шахтар Донецьк
Донецький Шахтар зазнав першої поразки у товариських матчах літнього навчально-тренувального збору.
Підопічні Турана мінімально поступились словенському Триглаву.
Єдиний гол був забитий на 16-й хвилині матчу – Олівер Крегар вразив дальній кут воріт ударом головою після розіграшу кутового. Зазначимо, що матч відбувся із регламентом 30 хвилин на тайм.
Товариський матч
18 липня
Шахтар – Триглав 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Крегар, 16
Раніше у межах контрольних поєдинків "гірникі" перемагали Бріньє та Горицю, а також грав унічию зі Словацко.
Напередодні Шахтар не зміг переграти Ільвес у матчі-відповіді, але пробився до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.