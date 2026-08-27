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Бешикташ підписав форварда Баєра

Олег Дідух — 27 серпня 2026, 15:45
Бешикташ підписав форварда Баєра
Ернест Поку
ФК Бешикташ

Нідерландський форвард леверкузенського Баєра Ернест Поку став гравцем Бешикташа.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Йдеться про оренду до літа 2027 року з опцією викупу. За оренду стамбульський клуб заплатить 3 мільйони євро, викуп обійдеться в 20 мільйонів.

Минулого літа Поку перейшов у Баєр із АЗ Алкмаар за 10 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 22-річного нідерландця 5 голів і 8 асистів у 45 матчах у всіх турнірах. На рахунку нападника 5 голів у 21 матчі за молодіжну збірну Нідерландів U-21.

Це вже друге зіркове підписання Бешикташа в лінію атаки в поточне трансферне вікно. Два тижні тому турецький клуб на правах вільного агента підписав колишнього форварда Ювентуса Душана Влаховича.

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