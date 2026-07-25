Перехід може зірватися: Бешикташ поставив ультиматум Салаху

Бешикташ близький до підписання Мохамеда Салаха в статусі вільного агента, однак угода опинилася під загрозою через вимоги агента гравця. Представник єгиптянина раптово запросив комісію у розмірі 35%, що не влаштовує турецький клуб.

Про це заявив президент клубу Сердал Адалі в коментарі Ortacizgi.

Бешикташ не виплачуватиме завищені комісійні та чекає на перегляд умов з боку агента, інакше від трансферу доведеться відмовитися.

"Ми вже деякий час ведемо переговори з гравцем та його представником, обговорюючи всі деталі трансферу. Нарешті, після ретельного обговорення запиту, який нам було надано, ми представили гравцеві нашу остаточну офіційну пропозицію. Ми також повідомили їх, що очікуємо, що вони незабаром повідомлять нам про своє рішення. Хоча наші трансферні зусилля тривають повним ходом, це остання ситуація щодо Салаха. З моменту початкових обговорень ми оцінили всі запитувані збільшення та коригування в рамках інтересів Бешикташа та представили нашу остаточну пропозицію. Тепер рішення залишається за гравцем, і ми повідомили їх, що вони повинні відповісти найближчим часом", – сказав Адалі.

Нагадаємо, Салах з початку липня перебуває в статусі вільного агента, термін дії його контракту з Ліверпулем завершився. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар'єру в МЛС – ним цікавиться Спортинг Канзас-Сіті.

У минулому сезоні на рахунку Салаха 12 голів і 10 асистів у 41 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах.