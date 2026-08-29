Бешикташ орендував у Ювентуса півзахисника збірної Італії

Півзахисник Ювентуса Фабіо Міретті продовжить кар'єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомив офіційний сайт "чорних орлів".

Бешикташ орендував 23-річного італійця за 2 мільйони євро. Після завершення сезону стамбульський клуб матиме право викупити футболіста за 13 мільйонів євро.

Для Міретті це вже друга оренда в кар'єрі. Раніше півзахисник виступав за Дженоа.

Міретті є вихованцем академії Ювентуса та пройшов усі щаблі клубної системи. За туринську команду він дебютував у 2021 році, а згодом отримав виклик до національної збірної Італії.

У минулому сезоні Серії А Міретті провів 23 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. На рахунку центрального півзахисника також є один матч у складі збірної Італії.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ підписав нідерландського форварда леверкузенського Баєра Ернеста Поку.