Зірковий форвард погодився перейти у Бешикташ – інсайдер

Колишній нападник туринського Ювентуса Душан Влахович продовжить кар'єру у турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони досягли усної домовленості. Контракт сербського форварда з "чорними орлами" буде розрахований до 30 червня 2029 року.

Очікується, що 12 серпня зірковий нападник прибуде до Туреччини. На футболіста чекає медогляд.

Нагадаємо, що із 1 липня 2026-го Душан перебуває у статусі вільного агента після закінчення угоди з італійським клубом. За Ювентус серб виступав із січня 2022-го. Відтоді провів у футболці "старої синьйори" 168 матчів, у яких відзначився 68 голами та 16 асистами. Разом із туринцями став володарем Кубку Італії (2023/24).

Також повідомлялося, що мадридський Атлетико націлювався на форварда збірної Сербії.

Ще раніше Бешикташ оголосив про підписання вінгера лондонського Арсенала та збірної Бельгії Леандро Троссара.