Капітан Бенфіки провокував Вінісіуса під час матчу Ліги чемпіонів, показавши татуювання кубку ЧС

Перший стиковий матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 Бенфіка – Реал запам'ятався не лише перемогою мадридців та расистським скандалом із Вінісіусом Жуніором, а й провокацією від Ніколаса Отаменді.

На старті другого тайму капітан лісабонського клубу продемонстрував Вінісіусу Жуніору своє татуювання. На його пресі зображений титул чемпіонат світу, який він виграв у складі збірної Аргентини у 2022-му.

Vinicius: "Tengo dos Champions"



Otamendi se levanta la camiseta y le dice: "Yo tengo un Mundial"



¡BOOOOM!

На цей момент Реал вже перемагав Бенфіку завдяки голу Вінісіуса, який після святкування потрапив у расистський скандал. Вінгер "вершкових" навіть погрожував піти з поля.

Бразилець прагне тріумфувати на Мундіалі-2026, на якому "селесао" гарантовано зіграють три матчі у груповому раунді проти: Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Нагадаємо, що матч-відповідь Реал – Бенфіка запланований на 25 лютого (22:00). Переможець за підсумками двох ігор вийде до 1/8 фіналу ЛЧ-2025/26.

