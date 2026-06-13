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Трубін розповів, чому Бенфіка не стала чемпіоном Португалії

Олег Дідух — 13 червня 2026, 17:27
Трубін розповів, чому Бенфіка не стала чемпіоном Португалії
Анатолій Трубін
Getty Images

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін пояснив, чому команда не стала чемпіоном Португалії попри те, що не зазнала жодної поразки в сезоні.

Слова воротаря наводить ютуб-канал Дениса Бойка.

"Чесно кажучи, все дуже-дуже легко пояснюється: не програвати і вигравати – це дві різні речі. Тому недостатньо для такого клубу, як Бенфіка, не програвати протягом усього чемпіонату – потрібно вигравати. Дуже багато очок ми втратили саме з командами з нижньої частини турнірної таблиці – думаю, це найголовніша причина. Бо, як казали багато тренерів, чемпіонат виграється саме з цими командами.

В нас було 11 нічиїх – це дуже багато. Тому відрив був немаленький, так і вийшло. Десь якась, може, розслабленість. Також дуже багато було індивідуальних помилок, були й мої особисті помилки. І дуже багато було голів, які ми пропустили в останні 5-7 хвилин, що також дуже вплинуло на турнірну таблицю, на цей сезон загалом", – заявив українець.

Раніше повідомлялося про те, що Бенфіка не продасть Трубіна менш ніж за 20 мільйонів євро.

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