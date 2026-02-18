Вінісіус Жуніор висловився про расистський скандал у матчі з Бенфікою

Футболіст Реала Вінісіус Жуніор зробив публічну заяву після матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки, де стався скандал, в епіцентрі якого опинився бразилець.

Він написав про це на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що зірковий вінгер відкрив рахунок на 50-й хвилині зустрічі, після чого почав танцювати біля кутового прапорця, святкуючи цю подію. Гравці "орлів" висловили обурення, а Вінісіус отримав попередження.

Загалом це призвело до призупинення гри на 10 хвилин через перепалку на полі. Під час цього, зокрема, стався словесний обмін між бразильцем і Джанлукою Престіанні, після чого автор гола поскаржився арбітру на расизм.

"Расисти – це, перш за все, боягузи. Їм потрібно затуляти рота футболкою, щоб показати, наскільки вони слабкі. Але вони мають захист з боку тих, хто, теоретично, зобов'язаний їх карати. Ніщо з того, що сталося сьогодні, не є новиною в моєму житті та житті моєї родини. Я отримав жовту картку за святкування гола. І досі не розумію, чому саме. З іншого боку – лише погано виконаний протокол, який нічого не дав. Мені не подобається опинятися в таких ситуаціях, особливо після великої перемоги, коли заголовки мають бути про Реал, але це необхідно", – написав Вінісіус.

Зазначимо, що матч врешті-решт так і завершився виїзною перемогою мадридців з рахунком 1:0. Гол у ворота "орлів" став 31-м у Лізі чемпіонів для Вінісіуса Жуніора й він вийшов на друге місце серед бразильських бомбардирів у цьому турнірі за всю історію.