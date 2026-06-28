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Одноклубник Трубіна та Циганкова може перейти в Мілан

Олег Дідух — 28 червня 2026, 12:14
Одноклубник Трубіна та Циганкова може перейти в Мілан
Антоніу Сілва
Getty Images

Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, принципова домовленість щодо контракту з гравцем до літа 2031 року вже досягнути. Незабаром Мілан представить офіційну пропозицію щодо трансферу Бенфіці. Очікується, що італійський клуб запропонує 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Антоніу Сілва є вихованцем Бенфіки, в складі якої провів усю свою кар'єру. У сезоні-2025/26 на рахунку 22-річного одноклубника Анатолія Трубіна та Георгія Судакова 1 гол і 1 асист в 41 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Сілва провів 20 матчів за збірну Португалії, проте не потрапив у заявку команди на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан підпише іншого португальця – форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Він, як і Сілва, є клієнтом відомого агента Жорже Мендеша.

Бенфіка Мілан Антоніу Сілва

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