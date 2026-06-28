Одноклубник Трубіна та Циганкова може перейти в Мілан
Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва може продовжити кар'єру в Мілані.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, принципова домовленість щодо контракту з гравцем до літа 2031 року вже досягнути. Незабаром Мілан представить офіційну пропозицію щодо трансферу Бенфіці. Очікується, що італійський клуб запропонує 20 мільйонів євро плюс бонуси.
Антоніу Сілва є вихованцем Бенфіки, в складі якої провів усю свою кар'єру. У сезоні-2025/26 на рахунку 22-річного одноклубника Анатолія Трубіна та Георгія Судакова 1 гол і 1 асист в 41 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.
Сілва провів 20 матчів за збірну Португалії, проте не потрапив у заявку команди на ЧС-2026.
Раніше повідомлялося про те, що Мілан підпише іншого португальця – форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Він, як і Сілва, є клієнтом відомого агента Жорже Мендеша.