Одноклубник Трубіна та Циганкова може перейти в Мілан

Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, принципова домовленість щодо контракту з гравцем до літа 2031 року вже досягнути. Незабаром Мілан представить офіційну пропозицію щодо трансферу Бенфіці. Очікується, що італійський клуб запропонує 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Антоніу Сілва є вихованцем Бенфіки, в складі якої провів усю свою кар'єру. У сезоні-2025/26 на рахунку 22-річного одноклубника Анатолія Трубіна та Георгія Судакова 1 гол і 1 асист в 41 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Сілва провів 20 матчів за збірну Португалії, проте не потрапив у заявку команди на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося про те, що Мілан підпише іншого португальця – форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Він, як і Сілва, є клієнтом відомого агента Жорже Мендеша.