Судаков достроково почав підготовку до сезону

Півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков вирішив додатково завершити відпустку та самостійно розпочав підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє A Bola.

Судаков попросив дозволу в Бенфіки заздалегідь розпочати підготовку та вже тренується за індивідуальною програмою на тренувальній базі клубу в Сейшалі. Він хоче проявити себе перед новим головним тренером команди Марку Сілвою.

Початок передсезонної підготовки Бенфіки запланований на четвер, 25 червня. Саме тоді до Судакова приєднаються інші гравці команди, після чого вони пройдуть медогляд і почнуть групові заняття.

Нагадаємо, сезон-2025/26 став для Судакова першим у складі Бенфіки. Він відзначився 4 голами та 5 асистами в 36 матчах у всіх турнірах.