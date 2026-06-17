Трубін здивував фанатів новим татуюванням: воротар Бенфіки показав масштабну роботу на нозі

Голкіпер збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін привернув увагу своїх підписників новим татуюванням, яке вже активно обговорюють у соцмережах.

Український воротар опублікував у своєму Instagram відео, на якому продемонстрував свіжу роботу майстра. Нове татуювання займає значну частину литки футболіста та вирізняється великою кількістю деталей.

На зображенні можна побачити Ісуса Христа, який тримає на руках ягня. Композиція виконана у реалістичному стилі та виглядає досить масштабно, що одразу привернуло увагу шанувальників воротаря.

Нагадаємо, у ЗМІ напередодні з'явилася інформація про те, що Бенфіка хоче отримати за Анатолія щонайменше 20 мільйонів євро.

Також Трубін розповів, чому "орлам" не вдалося стати чемпіонами Португалії попри 0 поразок за сезон.

Раніше повідомлялося, що українським голкіпером цікавляться Астон Вілла та Тоттенгем.