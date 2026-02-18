Більше не заслуговує грати у Лізі чемпіонів, – Мбаппе знищив гравця Бенфіки після расизму у сторону Вінісіуса

Один із лідерів мадридського Реала Кіліан Мбаппе відреагував на расистський скандал, у який потрапив його одноклубник Вінісіус Жуніор під час матчу проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує Madrid Xtra.

Французький форвард розкритикував 20-річного форварда "орлів" Джанлуку Престіанні за расизм у сторону бразильського вінгера "Королівського клубу".

"Я нічого не маю проти Бенфіки як клубу чи їхнього тренера, який для мене є одним з найкращих, а клуб є найкращим у Португалії та одним з найкращих в історії. Але цей хлопчик Престіанні більше не заслуговує грати у Лізі чемпіонів", – заявив Мбаппе.

Нагадаємо, що на 50-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок у зустрічі, забивши шалений гол. Бразилець побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця, виконавши танець на очах розлючених фанів лісабонського клубу.

Після чого Престіанні назвав Жуніора "мавпою", на що миттєво відреагував автор м'яча. Вінісіус погрожував головному арбітру покинути поле через такий расистський жест суперника, матч був призупинено на певний час.

Після поновлення гри хтось із фанів Бенфіки влучив пляшкою у руку бразильцю Реала, але цей момент не змусив надовго зупинити поєдинок.

Перший стиковий поєдинок Бенфіка – Реал закінчився мінімальною перемогою "вершкових" 0:1. Для Престіанні це протистояння стало 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2025/26.

Матч-відповідь Реал – Бенфіка, який визначить учасника 1/8 фіналу ЛЧ, запланований на 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).