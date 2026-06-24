У Чорногорії затримали ексдиректорку філії академії Бенфіки, підозрювану у загибелі 10-річного хлопчика

У Чорногорії за запитом України затримали колишню директорку української філії футбольної академії Бенфіки Марію Кривопішину.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За інформацією прокуратури, суд у Чорногорії ухвалив рішення про її екстрадиційний арешт. Після оголошення підозри Кривопішина перебувала за межами України та була оголошена в міжнародний розшук. Інтерпол опублікував "червоне повідомлення", а 21 червня її затримали на території Чорногорії.

Наразі українська прокуратура завершує необхідні процедури для її екстрадиції до України.

Нагадаємо, що Кривопішина є підозрюваною у справі про загибель 10-річного Вані Гончарука. Трагедія сталася в серпні 2023 року у таборі футбольної академії "Olympic Village" поблизу Києва. За даними слідства, під час відпочинку тренер повів групу дітей купатися в озері глибиною близько 9 метрів і залишив їх без нагляду. Хлопчик, який не вмів плавати, потонув.

Марія Кривопішина є донькою колишнього керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якому раніше було оголошено підозру у привласненні понад 50 млн грн.

Детально цю справу висвітлювало УП Життя. Саме завдяки їхній роботі вдалося привернути увагу до затягування судового процесу та пришвидшити його.