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У Чорногорії затримали ексдиректорку філії академії Бенфіки, підозрювану у загибелі 10-річного хлопчика

Сергій Шаховець — 24 червня 2026, 12:40
У Чорногорії затримали ексдиректорку філії академії Бенфіки, підозрювану у загибелі 10-річного хлопчика
Марія Кривопішина (ліворуч)
facebook.com/benficaukraine

У Чорногорії за запитом України затримали колишню директорку української філії футбольної академії Бенфіки Марію Кривопішину.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За інформацією прокуратури, суд у Чорногорії ухвалив рішення про її екстрадиційний арешт. Після оголошення підозри Кривопішина перебувала за межами України та була оголошена в міжнародний розшук. Інтерпол опублікував "червоне повідомлення", а 21 червня її затримали на території Чорногорії.

Наразі українська прокуратура завершує необхідні процедури для її екстрадиції до України.

Нагадаємо, що Кривопішина є підозрюваною у справі про загибель 10-річного Вані Гончарука. Трагедія сталася в серпні 2023 року у таборі футбольної академії "Olympic Village" поблизу Києва. За даними слідства, під час відпочинку тренер повів групу дітей купатися в озері глибиною близько 9 метрів і залишив їх без нагляду. Хлопчик, який не вмів плавати, потонув.

Марія Кривопішина є донькою колишнього керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якому раніше було оголошено підозру у привласненні понад 50 млн грн.

Детально цю справу висвітлювало УП Життя. Саме завдяки їхній роботі вдалося привернути увагу до затягування судового процесу та пришвидшити його.

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