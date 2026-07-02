В нас є 100% шансів перемогти: президент Кабо-Верде – про матч з Аргентиною на ЧС-2026

Президент Кабо-Верде Жозе Марія Невеш поділився очікуваннями від матчу рідної збірної в 1/16 фіналу чемпіонату світу проти Аргентини.

Його слова передає BBC.

Політик заявив, що в цьому поєдинку може статись гучна сенсація. Він спрогнозував перемогу африканської команди над "альбіселесте".

"Я думаю, що Кабо-Верде може перемогти Аргентину з рахунком 1:0. Ми граємо на перемогу... Коли очікування щодо команди невисокі, але вона має жагу до перемоги, це можливо. Така маленька країна, як Кабо-Верде, повинна завжди прагнути саме до цього – постійно дивувати людей. Наша команда має 100% віри, 100% надії та викладеться на полі повністю. Тому в нас є 100% шансів перемогти Аргентину. Ми приїхали на цей чемпіонат світу, щоб написати власну долю, а це означає – грати проти чемпіонів. Тож ми вийдемо проти Аргентини та Мессі з тією ж рішучістю, тим самим бажанням і прагненням перемогти та вийти до наступного раунду", – сказав Невеш.

Зазначимо, що матч відбудеться 4 липня. Він розпочнеться о 1:00 за київським часом.

На цьому турнірі збірна Кабо-Верде вже переписала історію. Вона стала найменшою країною, яка пробилась у плейоф чемпіонатів світу.