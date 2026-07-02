Звичайна футбольна ситуація: Почеттіно розкритикував червону картку Балогуна у матчі проти Боснії і Герцеговини на ЧС-2026

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно сказав, що не вважає правильним рішення арбітра вилучити нападника Фоларіна Балогуна за фол на Таріку Мухаремовичу в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Боснії і Герцеговини.

Його слова передає The Athletic.

"На мою думку? Це аж ніяк не червона картка. Не було жодного наміру наступити на гравця. Це була звичайна футбольна ситуація, яка сталася випадково".

Аргентинський фахівець описав стан американського форварда після отриманої червоної картки. Почеттіно висловив сподівання, що збірна США дійде до наступних стадій турніру й Балогун повернеться до складу команди після дискваліфікації.

"Він дуже розчарований. Це був ненавмисний епізод, він засмучений. … Ми нічого не можемо вдіяти, щоб змінити це відчуття. Такий вже футбол. Безумовно, він допоможе нам показати хороший результат, і, сподіваємося, ми пройдемо до наступного раунду, щоб він знову міг вийти на поле".

Узагалі наставник "зірково-смугастих" вважає, що рішення рефері протягом матчу були не на боці США.

"Знаєте, такі рішення, де шанси 50 на 50? Сьогодні жодне з них не на нашу користь".

Нагадаємо, що збірна США здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Авторами голів стали Балогун та Малік Тілльман.

На 64-й хвилині Балогуна вилучили за удар в ногу Мухаремовича. Суддя ухвалив таке рішення після перегляду VAR.

Зазначимо, що США вже знають свого суперника в 1/8 фіналу. Вони зустрінуться зі збірною Бельгії. Гра відбудеться 7 липня та розпочнеться о 03:00 за київським часом.