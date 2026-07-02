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Збірна Бельгії здійснила історичний камбек на ЧС-2026

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 09:06
Збірна Бельгії здійснила історичний камбек на ЧС-2026
Збірна Бельгії з футболу
Getty Images

Збірна Бельгії переписала історію чемпіонатів світу, встановивши унікальне досягнення в матчі 1/16 фіналу проти Сенегалу.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Підопічні Руді Гарсії здійснили ефектний камбек, яких раніше не було на Мундіалях. "Червоні дияволи" стали першою командою, хто врятувався від поразки в основний час, програючи з рахунком 0:2 до 85-ї хвилини.

Вони вирвали нічию завдяки голам Ромелу Лукаку та Юрі Тілеманса. Бельгійці перевели гру в овертайми, де змогли здобути перемогу з історичним взяттям воріт.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу підопічні Руді Гарсії зіграють проти США. Гра відбудеться 7 червня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.

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