Збірна Бельгії здійснила історичний камбек на ЧС-2026

Збірна Бельгії переписала історію чемпіонатів світу, встановивши унікальне досягнення в матчі 1/16 фіналу проти Сенегалу.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Підопічні Руді Гарсії здійснили ефектний камбек, яких раніше не було на Мундіалях. "Червоні дияволи" стали першою командою, хто врятувався від поразки в основний час, програючи з рахунком 0:2 до 85-ї хвилини.

Вони вирвали нічию завдяки голам Ромелу Лукаку та Юрі Тілеманса. Бельгійці перевели гру в овертайми, де змогли здобути перемогу з історичним взяттям воріт.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу підопічні Руді Гарсії зіграють проти США. Гра відбудеться 7 червня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.