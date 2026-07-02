Зірка Ла Ліги після вильоту з ЧС-2026 взяв паузу у виступах за збірну через тренерський штаб

Центральний півзахисник Вільярреала Пап Гує вирішив взяти паузу у виступах за збірну Сенегалу.

Про це він оголосив у сторіз на власній сторінці в інстаграмі.

27-річний футболіст зробив відповідну заяву після вильоту з чемпіонату світу в 1/16 фіналу. Його команда поступилась Бельгії, яка здійснила історичний камбек.

До 85-ї хвилини африканці вигравали з рахунком 2:0. Вони втратили перевагу в компенсований час, після чого програли пропустивши найпізніший гол в історії чемпіонатів світу.

"Я ще повернуся, щоб сказати кілька слів щодо вильоту... Але сьогодні заявляю, що, доки працюватиме цей тренерський штаб, я беру паузу у виступах за збірну", – написав Гує.

Зазначимо, що в цій грі Пап Гує вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 66-й хвилині, коли сенегальці мали перевагу у два м'ячі. Головним тренером збірної є Пап Тіав.

Загалом футболіст провів 45 матчів у складі "левів Теранги". У них він забив сім голів і віддав дві результативні передачі.