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Тренер збірної Сенегалу відреагував на виліт своєї команди з ЧС-2026

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 10:48
Тренер збірної Сенегалу відреагував на виліт своєї команди з ЧС-2026
Пап Тіав
Getty Images

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тіав висловився про поразку від Бельгії в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає RMC Sport.

Африканці вели в рахунку до 85-ї хвилини зустрічі з рахунком 2:0. Проте їм не вдалось утримати перевагу, після чого вони програли, пропустивши з пенальті найпізніший гол в історії Мундіалів.

Фахівець пояснив, чому Сенегал не зміг пробитись до наступної стадії турніру. Однією з причин він назвав фізичну підготовку.

"Я не хочу коментувати рішення судді. Це боляче, але ми маємо привітати команду, яка виклалася повністю. Ми не дуже добре розпорядилися перевагою у два м'ячі.

Кожен може висловити свою думку щодо пенальті, я не хочу багато говорити про це. У нас були проблеми з фізикою, деякі гравці були виснажені, тому ми були змушені зробити заміни. Ми повинні це прийняти, такий футбол", – сказав Тіав.

Зазначимо, що після цього поєдинку 27-річний півзахисник збірної Сенегалу Пап Гує оголосив, що бере паузу у виступах за національну команду. Він не буде за неї грати, поки не зміниться тренерський штаб.

В 1/8 фіналу бельгійцям будуть протистояти США. Гра відбудеться 7 липня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.

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