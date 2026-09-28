Якщо на вашу честь називають фінт, ви явно чогось досягли у футболі: тренер Бельгії відзначив Зідана

Головний тренер збірної Бельгії Марк ван Боммел у позитивному ключі висловився про нового наставника Франції Зінедіна Зідана напередодні лобової дуелі у 2-му турі Ліги націй-2026/27.

Його цитує УЄФА.

"Він був винятковим футболістом, і я один раз грав проти нього – у складі Барселони проти Реала. Якщо на вашу честь називають фінт, ви явно чогось досягли в футболі. Він і тренер чудовий, це очевидно", – заявив 49-річний спеціаліст.

Ван Боммел додав, що його підопічні не змінюватимуть свій стиль гри попри високий клас майбутнього суперника.

Матч Бельгія – Франція у Лізі націй розпочнеться 28 вересня о 21:45 (за київським часом). Це буде другий поєдинок для Зідана на чолі французької збірної, яку він очолив наприкінці липня 2026-го.

Це буде 79-та очна зустріч між цими національними командами. Якщо французи переможуть 28 вересня, то зможуть зрівнятися із "червоними дияволами" за кількістю звитяг в лобових поєдинках. Наразі в активі Бельгії 30 перемог проти 29-ти у "Ле Бльо". Ще 19 ігор завершувалися нічиєю.

Напередодні лобового протистояння французи мінімально обіграли Туреччину (1:0) завдяки голу Кіліана Мбаппе. Нападник мадридського Реала не зіграє проти бельгійців та пропустить решту найближчих ігор "Ле Бльо" через травму, яку отримав у поєдинку проти турків.

Натомість команда ван Боммеля у 1-му турі ЛН-2026/27 несподівано переграла Італію (2:0).