Коли м'яч не у нас, доведеться докласти зусиль: Зідан – про гру Мбаппе за збірну Франції
Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан висловився про лідера національної команди Кіліана Мбаппе.
Його слова передає RMC Sport.
Наставник "Ле Бльо" підтвердив, що форвард Реала залишиться капітаном і розповів, де планує використовувати найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу.
"Він здатен грати на всіх трьох позиціях в атаці. Він сам це казав. Мені, наприклад, дуже подобається, коли він грає на лівому фланзі атаки.
Критика Мбаппе в Іспанії через гру в захисті? Це штучна дискусія, з ним треба поводитися так само, як і з усіма іншими гравцями. Коли м'яч не у нас, доведеться докласти зусиль. Для Кіліана це не буде проблемою", – сказав Зідан.
Зазначимо, що напередодні Зідан оголосив заявку збірної Франції на матчі Ліги націй. До неї потрапили 23 гравці.
"Ле Бльо" зіграють проти Туреччини (25 вересня), Бельгії (28 вересня та 5 жовтня) та Італії (2 жовтня). Це будуть дебютні поєдинки для наставника на новій посаді, який очолив французів наприкінці липня.