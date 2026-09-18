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Зідан ввів нові правила у збірній Франції

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 18:44
Зідан ввів нові правила у збірній Франції
Зінедін Зідан
Getty Images

Новий головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан вирішив змінити формат роботи команди та обмежити доступ медіа до прибуття футболістів на тренувальний збір.

Як повідомляє RMC Sport, журналістам і фотографам заборонили висвітлювати приїзд гравців до розташування національної команди.

У попередні роки прибуття футболістів часто ставало своєрідним модним показом. Особливу увагу привертали незвичні образи гравців, зокрема захисника Жюля Кунде.

Зідан вирішив відмовитися від цієї традиції. Тренерський штаб прагне мінімізувати медійний шум у перші дні збору та зосередити футболістів на підготовці до матчів.

Найближчими тижнями Франція зіграє в Лізі націй проти Туреччини (25 вересня), Бельгії (28 вересня та 5 жовтня) та Італії (2 жовтня). 

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років.

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