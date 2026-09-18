Зідан ввів нові правила у збірній Франції

Новий головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан вирішив змінити формат роботи команди та обмежити доступ медіа до прибуття футболістів на тренувальний збір.

Як повідомляє RMC Sport, журналістам і фотографам заборонили висвітлювати приїзд гравців до розташування національної команди.

У попередні роки прибуття футболістів часто ставало своєрідним модним показом. Особливу увагу привертали незвичні образи гравців, зокрема захисника Жюля Кунде.

Зідан вирішив відмовитися від цієї традиції. Тренерський штаб прагне мінімізувати медійний шум у перші дні збору та зосередити футболістів на підготовці до матчів.

🚨🇫🇷 ZIDANE YA CAMBIA LAS REGLAS EN FRANCIA



📵 Los periodistas no podrán asistir este lunes al tradicional desfile de los jugadores durante su llegada a Clairefontaine



👀 Zidane y su cuerpo técnico quieren controlar al máximo los primeros días de concentración y reducir la… pic.twitter.com/zu2PG2kHqB — Post United (@postunited) September 18, 2026

Найближчими тижнями Франція зіграє в Лізі націй проти Туреччини (25 вересня), Бельгії (28 вересня та 5 жовтня) та Італії (2 жовтня).

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років.