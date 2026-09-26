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Стали відомі терміни відновлення Мбаппе

Олександр Булава — 26 вересня 2026, 20:40
Стали відомі терміни відновлення Мбаппе
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид

Мадридський Реал підтвердив травму нападника Кіліана Мбаппе, яку він отримав у матчі за національну збірну Франції.

Про це йдеться в заяві клубу.

У 27-річного нападника діагностували гіперекстензію задньої капсули лівого коліна. Зазначається, що відновлення гравця перебуватиме під наглядом лікарів.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, форвард повернеться за два тижні.

Нагадаємо, напередодні Мбаппе відзначився голом у матчі з Туреччиною (1:0) у Лізі націй та майже одразу покинув поле через травму. Після гри він залишив розташування національної команди.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе налаштував проти себе частину збірної Франції. Напруженість виникла після резонансного інтерв'ю Кіліана, у якому він оцінив свої шанси на перемогу у голосуванні за Золотий м'яч-2026.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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