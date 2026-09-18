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Зідан оголосив свою дебютну заявку збірної Франції на матчі Ліги націй

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 21:58
Зідан оголосив свою дебютну заявку збірної Франції на матчі Ліги націй
Зінедін Зідан
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан оприлюднив список футболістів, викликаних на найближчі матчі Ліги націй сезону-2026/27.

Про це повідомляє Equipe de France.

До заявки увійшли лідери – Кіліан Мбаппе з Реала та Усман Дембеле з ПСЖ. Свій перший виклик до збірної Франції отримали воротар Тулузи Гійом Рест, захисник Інтера Анді Діуф та Ліверпуля Жеремі Жаке, півзахисник Комо Лукас Да Кунья та Естебан Леполь з Ренна.

Склад збірної Франції

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Гійом Рест (Тулуза), Робен Ріссер (Ланс).

Захисники: Анді Діуф (Інтер), Жеремі Жаке (Ліверпуль), П'єр Калюлю (Ювентус), Ібраїма Конате (Реал Мадрид), Жюль Кунде (Барселона), Максанс Лакруа (Челсі), Адріан Трюффер (Борнмут), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал Мадрид), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Лукас Да Кунья (Комо), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабйо (Мілан), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Нападники: Брадлі Барколя (Ліверпуль), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ), Естебан Леполь (Ренн), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Майкл Олісе (Баварія).

Найближчими тижнями Франція зіграє в Лізі націй проти Туреччини (25 вересня), Бельгії (28 вересня та 5 жовтня) та Італії (2 жовтня).

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років.

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