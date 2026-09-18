Зідан оголосив свою дебютну заявку збірної Франції на матчі Ліги націй

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан оприлюднив список футболістів, викликаних на найближчі матчі Ліги націй сезону-2026/27.

Про це повідомляє Equipe de France.

До заявки увійшли лідери – Кіліан Мбаппе з Реала та Усман Дембеле з ПСЖ. Свій перший виклик до збірної Франції отримали воротар Тулузи Гійом Рест, захисник Інтера Анді Діуф та Ліверпуля Жеремі Жаке, півзахисник Комо Лукас Да Кунья та Естебан Леполь з Ренна.

Склад збірної Франції

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Гійом Рест (Тулуза), Робен Ріссер (Ланс).

Захисники: Анді Діуф (Інтер), Жеремі Жаке (Ліверпуль), П'єр Калюлю (Ювентус), Ібраїма Конате (Реал Мадрид), Жюль Кунде (Барселона), Максанс Лакруа (Челсі), Адріан Трюффер (Борнмут), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал Мадрид), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Лукас Да Кунья (Комо), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабйо (Мілан), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Нападники: Брадлі Барколя (Ліверпуль), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ), Естебан Леполь (Ренн), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Майкл Олісе (Баварія).

Найближчими тижнями Франція зіграє в Лізі націй проти Туреччини (25 вересня), Бельгії (28 вересня та 5 жовтня) та Італії (2 жовтня).

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років.