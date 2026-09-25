Головні дійові особи – це гравці: Зідан висловився про дебютну гру на чолі збірної Франції

Зінедін Зідан поділився очікуваннями від матчу першого туру Ліги націй проти Туреччини, який стане для нього дебютним на чолі "Ле Бльо".

Його слова цитує пресслужба УЄФА.

Фахівець заявив, що очікує на непросте протистояння, віддавши належне супернику. Він також розповів, яку мету ставить на стартові поєдинки.

"Це буде важкий матч проти хорошої команди. Нам треба добре грати як з м'ячем, так і без нього. Вони – дуже сильна команда. Навіть на ЧС-2026 вони вибули рано, хоча заслуговували на більше. Вони створять нам проблеми, безумовно. Це продовження справи, яку 14 років тому розпочав Дідьє Дешам. Головні дійові особи – це гравці. Я збираюся виконувати свою роботу разом зі своїми підопічними, налагоджувати гру та вигравати матчі. Це те, що цікавить мене найбільше. Я задоволений тим, що бачу, і моєю метою було перевірити молодих гравців, яких раніше не викликали. Збірна Франції відкрита для всіх. У нас гарний колектив із досвідчених виконавців та молоді, це чудово", – сказав Зідан.

Зазначимо, що матч Туреччина – Франція відбудеться 25 вересня. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Це гра стане першою для Зідана на посаді головного тренера збірної Франції, яку він очолив наприкінці липня. Фахівець замінив Дідьє Дешама, який працював з командою 14 років.

Нагадаємо, що Зінедін повернувся до тренерської кар'єри після 5-річної паузи. Раніше він очолював тільки мадридський Реал, з яким вигравав 11 трофеїв.