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Визначили найкращого гравця у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Мексики та Еквадору

Микола Літвінов — 1 липня 2026, 07:45
Визначили найкращого гравця у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Мексики та Еквадору
Хуліан Кіньйонес
Getty Images

Нападника збірної Мексики Хуліана Кіньйонеса визнали найкращим гравцем матчу проти Еквадору в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

29-річний центрфорвард відкрив рахунок у цій зустрічі, а пізніше віддав асист на Рауля Хіменеса, який збільшив перевагу своєї команди.

За даними статистичного порталу Sofascore, Кіньйонес зробив один удар у площину воріт, виконав 17 точних передач із 23 (74%) та загалом зробив 32 дотики до м'яча у цій зустрічі.

Нагадаємо, що "Ель Трі" завдяки голам Кіньйонеса та Хіменеса переграла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Далі на мексиканців чекає протистояння з переможцем пари Англія – ДР Конго, який визначиться 1 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 19:00 за київським часом.

Додамо, що Кіньйонес провів у футболці національної збірної 26 матчів, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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