Баварія заощадить понад 5 мільйонів після призначення Тухеля в збірну Англії

Мюнхенська Баварія заощадить близько 5,3 мільйона доларів, що залишилися виплатити колишньому головному тренеру команди Томасу Тухелю.

Про це повідомляє beIN SPORTS.

У колишнього наставника мюнхенців залишився ще рік контракту з клубом на суму 10,6 млн, однак через призначення до збірної Англії Баварія виплатить усього половину цієї суми.

Річ у тім, що Тухель очолить "трьох левів" уже в січні 2025 року. Угода німецького фахівця з Футбольною асоціацією Англії розрахована до 2026 року. Зазначається, що Томас Тухель пішов на значне зниження зарплатні в національній команді – 4,5-5 млн фунтів на рік.

Думки серед англійської футбольної спільноти розділилися. Так легендарний Алан Ширер заінтригований призначенням Тухеля та очікує від нього завоювання трофея. Водночас Гарі Невілл переконаний, що тренувати збірну повинен англієць.