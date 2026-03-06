Чергова травма Ноєра та червона Райца: Баварія розгромила Боруссію Менхенгладбах у 25 турі Бундесліги

Мюнхенська Баварія здобула впевнену перемогу над Боруссією Менхенгладбах у матчі 25-го туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Господарі поля забезпечили собі комфортну перевагу ще до перерви завдяки результативним діям Луїса Діаса та Конрада Лаймера. Одразу після перерви мюнхенці втратили основного голкіпера та капітана команди Мануеля Ноєра, який отримав травму і поступився місцем у воротах Йонасу Урбігу.

Зауважимо, що він лише нещодавно повернувся у загальну групу після розриву м'язового волокна лівої гомілки.

Вже на 55-й хвилині гості залишилися в меншості через вилучення Райтца за підніжку. Потім Джамал Мусіала реалізував пенальті, а Ніколя Джексон забив четвертий м'яч. Наприкінці зустрічі Мох'я забив гол престижу для "жеребців".

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

25 тур, 6 березня





Баварія Мюнхен – Борусія Менхенгладбах 4:1 (2:0)





Голи: 1:0 – 33 Діас, 2:0 – 45+1 Лаймер, 3:0 – 57 Мусіала (пенальті), 4:0 – 79 Джексон, 4:1 – 89 Мох'я

Нагадаємо, що напередодні, 4 березня, відбувся перенесений матч 17-го туру, у якому Гамбург зазнав поразки 0:1 від Баєра.