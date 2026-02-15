Капітан Баварії травмувався перед дербі проти Боруссії Дортмунд

У голкіпера мюнхенської Баварії Мануеля Ноєра діагностовано розрив м'язового волокна.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

За даними BILD, капітан мюнхенців перебуватиме поза грою приблизно три тижні. Через це ушкодження Нойєр гарантовано пропустить найближчий домашній поєдинок 23-го туру чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта. Зазначається, що воротар Баварії також може пропустити Дер Класікер (дербі мюнхенців проти дортмундської Боруссії), який запланований на 28 лютого о 18:30.

На час відсутності ветерана місце у воротах Баварії займе молодий голкіпер Йонас Урбіг.

У поточному сезоні Ноєр зіграв на клубному рівні 32 матчі у всіх турнірах, з яких 9 відіграв "на нуль".

Зауважимо, що нещодавно Ноєр отримав пропозицію від клубу щодо нового контракту до 2027 року. Чинний контракт гравця завершується цього літа.