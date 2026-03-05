Українська правда
Капітан Баварії встиг відновитись до матчу проти Боруссії Менхенгладбах

Софія Кулай — 5 березня 2026, 13:57
Мануель Ноєр
instagram.com/manuelneuer

Перший номер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр повернувся у загальну групу після розриву м'язового волокна лівої гомілки.

Про це повідомляє BILD.

39-річний голкіпер 4 березня провів перше тренування із командою після ушкодження. Нагадаємо, що у поєдинках Бундесліги проти Айнтрахта та Боруссії Дортмунд мюнхенські володіння захищав 22-річний німецький воротар Йонас Урбіг.

Цікаво, що в обох цих іграх без Ноєра Баварія святкувала перемоги з однаковим рахунком 3:2.

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані зможе розраховувати на свого капітана у найближчому матчі німецької Бундесліги проти Боруссії Менхенгладбах, який відбудеться у п'ятницю, 6 березня, о 21:30 (за київським часом).

Напередодні цього поєдинку клуб із Мюнхена одноосібно лідирує у турнірній таблиці німецької першості, маючи у своєму активі 63 бали. Відрив від другого місця, яке посідає дортмундська Боруссія, складає вже аж 11 очок. Натомість "жеребці" йдуть на 12-й позиції (25 пунктів).

У поточному сезоні-2025/26 Ноєр взяв участь у 28 протистояннях в усіх турнірах, у яких пропустив 27 голів та у 9-ти іграх відіграв на нуль.

