Баєр мінімально здолав Гамбург у перенесеному матчі 17 туру Бундесліги

У середу, 4 березня, відбувся перенесений матч 17 туру німецької Бундесліги сезону-2025/26, у якому Гамбург приймав Баєр.

Перша половина зустрічі не подарувала уболівальникам забитих голів. Нулі на табло продовжували горіти після 45 хвилин.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 73-й хвилині. Його автором став камерунський нападник Баєра Крістіан Кофане.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

17 тур, 4 березня

Гамбург – Баєр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 73 Кофане

Завдяки виїзній перемозі леверкузенський клуб набрав вже 43 бали та йде у зоні кваліфікації Ліги конференцій – 6-та позиція. Натомість Гамбург із 26 пунктами посідає 11-те місце.

Standings provided by Sofascore

Відзначимо, що наступний 25-й тур німецької першості стартує 6 березня, коли мюнхенська Баварія прийме Боруссію Менхенгладбах). Початок – о 21:30 (за київським часом).