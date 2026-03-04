Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Баєр мінімально здолав Гамбург у перенесеному матчі 17 туру Бундесліги

Софія Кулай — 4 березня 2026, 23:28
Баєр мінімально здолав Гамбург у перенесеному матчі 17 туру Бундесліги

У середу, 4 березня, відбувся перенесений матч 17 туру німецької Бундесліги сезону-2025/26, у якому Гамбург приймав Баєр.

Перша половина зустрічі не подарувала уболівальникам забитих голів. Нулі на табло продовжували горіти після 45 хвилин.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 73-й хвилині. Його автором став камерунський нападник Баєра Крістіан Кофане.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
17 тур, 4 березня

Гамбург – Баєр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 73 Кофане

Завдяки виїзній перемозі леверкузенський клуб набрав вже 43 бали та йде у зоні кваліфікації Ліги конференцій – 6-та позиція. Натомість Гамбург із 26 пунктами посідає 11-те місце.

Standings provided by Sofascore

Відзначимо, що наступний 25-й тур німецької першості стартує 6 березня, коли мюнхенська Баварія прийме Боруссію Менхенгладбах). Початок – о 21:30 (за київським часом).

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гамбург Баєр Леверкузен

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Баварія готує новий контракт для Кейна
Штутгарт розгромив Вольфсбург, Айнтрахт переміг Фрайбург у 24 турі Бундесліги
Баварія здобула перемогу в запеклому дербі з Боруссією, Баєр вирвав нічию в Майнца у 24 турі Бундесліги
Український нападник дебютував за Уніон у Бундеслізі
Аугсбург переграв Кельн у стартовому матчі 24 туру Бундесліги

Останні новини