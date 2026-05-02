Баварія врятувалася від поразки, Гамбург обіграв Айнтрахт у 32 турі Бундесліги

У суботу, 2 травня, стартував 32-й тур німецької Бундесліги сезону-2025/26. Штутгарт у меншості на останніх хвилинах врятувався від поразки в матчі проти Гоффенгайма. Вердер вдома програв Аугсбургу.

Баварія вдома вже у статусі чемпіона у компенсований до другого тайму час врятувалася від поразки в матчі проти Аугсбурга. Дублями у цьому матчі відзначилися Леон Горецка та Буду Зівзівадзе. Гамбург у Франкфурті обіграв Айнтрахт, а матч між Уніон Берлін і Кельном сильнішого не виявив.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

32 тур, 2 травня

Айнтрахт Франкфурт – Гамбург – 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Узун, 1:1 – 51 Гренбек, 1:2 – 59 Вієйра

Вилучення: 90+12 Крістіансен (Айнтрахт)

Баварія – Гайденгайм – 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 22 Зівзівадзе, 0:2 – 31 Дінкчі, 1:2 – 44 Горецка, 2:2 – 57 Горецка, 2:3 – 76 Зівзівадзе, 3:3 – 90+1– Рамай (автогол)

Вердер – Аугсбург – 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Каде, 0:2 – 45+3 Каде, 1:2 – 64 Шмід, 1:3 – 69 Якич

Гоффенгайм – Штутгарт – 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Крамарич, 1:1 – 20 Фюріх, 2:1 – 23 Туре, 3:1 – 49 Крамарич, 3:2 – 64 Демірович, 3:3 – 90+5 Томас

Вилучення: 69 Каразор (Штутгарт)

Уніон Берлін – Кельн – 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Бультер, 0:2 – 61 Ель-Мала, 1:2 – 73 Роте

Ігровий день завершиться матчем Баєр – РБ Лейпциг, який розпочнеться о 19:30 за київським часом. Минулого тижня Баварії вдався камбек у матчі проти Майнца.