Не стати пам’ятником, або Остання дуель Мануеля Ноєра

Воротар Баварії Мануель Ноєр – давно живий класик футболу.

Він не просто кіпер, а той, хто революціонував цю позицію; перепридумав найкращий спосіб грати на воротах.

І от йому вже 40 років...

Що далі? Новий сезон в основі? Рік на лаві запасних? Остаточне завершення кар'єри?

Поки Баварія готується до найскладнішої дуелі у сезоні-2025/26 проти ПСЖ, легендарний Ману обирає своє майбутнє.

***

Рано чи пізно час наздоганяє всіх.

Із Мануелем Ноєром здалося, що це сталося навесні 2024-го, коли він власноруч подарував Хоселу м'яч, а Реалу – перемогу в півфіналі Ліги чемпіонів.

Епічний ляп!

Втім, то була фальшива тривога. Він відновився.

Феномен Ноєра якраз у тому й полягає, що він ніколи не грав бездоганно, проте не втрачав впевненості у собі та своєму стилі. Ману привозив – і вже за 3 дні виходив знову, аби зіграти ідеально.

Роки йшли, десятиліття, а він тримався, ніби якась непорушна істина. Ще в 2021-му Bild порахувала, що Ноєр за кар'єру виконав у Бундеслізі 1171 сейв.

Ніхто в сучасному німецькому футболі не має більше матчів у чемпіонаті – аж 544.

За кількістю "сухарів" Ноєр найкращий в історії як Бундесліги (245), так і Ліги чемпіонів (64).

Легенда!

Але що він може тут і зараз, коли йому вже 40?

На "Сантьяго Бернабеу" проти того ж Реала Ноєр зіграв, ніби йому 25 – 9 сейвів, приз Найкращому гравцеві вечора та захват від фанів з усього світу.

Натомість вже у матчі-відповіді з "Вершковими" були і круті моменти...

... і відверто провальні.

Ну, а в паризькому півфіналі з ПСЖ Ноєр став першим воротарем за 16 сезонів ЛЧ, який пропустив 5 голів в одному матчі, не виконавши жодного сейву.

Рано чи пізно час наздоганяє всіх.

***

І що з цим робити? І як бути далі?

Спортивний директор Баварії Крістіан Фройнд запевняє, що переговори щодо нового контракту з Ноєром йдуть добре, але ще не завершені.

Воно й не дивно. У Ману 21 млн євро річної зарплати – другий оклад в клубі після Гаррі Кейна:

"Ноєр у похилому віці для футболіста та передає свій досвід. Він ще грає чудові ігри, і Йонас отримує від нього величезну користь".

А от Йонас – тобто, резервний кіпер Баварії Йонас Урбіг – зовсім не виглядає задоволеним. Після нічиєї з Гайденгаймом він різко відмовився відповідати на будь-які запитання про колегу.

"Я нічого не знаю. І це не тема для мікст-зони. Чи залежить його рішення від мого статусу? Ну, і що з того?" – так не виглядає людина, якій потрібен наставник.

Навпаки – Урбіг хоче ігровий час і відчуває, що заслужив його. У поточній Бундеслізі він виконував по 2,2 сейва за 90 хвилин у 12 матчах, тоді як у Ноєра лише 1,4 у 21 грі; найменше серед всіх воротарів чемпіонату. У Йонаса 12 "сухарів", а у Ману – 8, хоча він грає вдвічі частіше. Його кількість точних лонгболів (6,2) та коротких пасів (24,2) вища, ніж у ветерана.

Натомість приходить великий матч – і на воротах обов'язково грає Ноєр.

Якщо він рятує, весь клуб розсипається в компліментах, як-от після Реала:

"У нас було дещо таке, чого не було у Мадрида – це воротар світового класу, наш х-фактор. Мануелю, ти надзвичайний", – це написав гендир Баварії Ян-Крістіан Дрізен.

Якщо ж Ноєр привозить – усі мовчать.

Коли йдеться про легенду, якось підсвідомо хочеться не помічати, що час наздоганяє всіх – рано чи пізно.

***

І Венсану Компані не позаздриш – от як саджати в запас таку людину?

Адже це той-самий Ноєр, який провів пів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2014 проти Алжиру поза власним штрафним! Ніхто до нього так не грав!

Той, чию теплову мапу тоді тягали всім інтернетом, а він лише скромно хитав головою:

"Це був необхідний професійний ризик. Я ризикував не для того, щоб ви тут розповідали, який я класний, а заради команди. Одне точно знаю: якби я стояв на місці, нас би вибили".

Усі молодші топворотарі, а найбільше Тер Штеген та Едерсон, відштовхнулися якраз від Ноєра. Він був піонером, що вказав дорогу.

Here's *that* Manuel Neuer heat map from Germany vs. Algeria at the 2014 World Cup.

А як він розуміє гру на своїй позиції! Ось фінал ЛЧ-2020 проти ПСЖ, Неймар б'є майже впритул:

"Кут не був гострим, і в таких ситуаціях у форварда є багато варіантів, як вас пробити. Тому я зробив кут вужчим. Коли так робиш, найбільша загроза – тунель між ногами. Я поставив одне коліно на газон, щоб його закрити. А м'яч влучив у руку, яка була трохи позаду, ще збільшуючи об'єм тіла.

Оце вивернуте коліно – не та річ, яку вчать в школах, але я відбив так кілька ударів, і зробив це частиною гри".

Або ось – вихід віч-на-віч від Ерлінга Голанда; майже гарантований гол у футболі 2020-х.

Але що зробив Ноєр? Він зреагував на щільний удар в кут!

"Я розумів, що він може пробити в дальній кут чи ближній. Бачу – буде бити в ближній. Мені трохи пощастило з висотою, м'яч летів зручно. І я зайняв правильну позицію. Вирішальним же для сейву тут було сильне зап'ястя. Завдяки йому м'яч відлетів так далеко".

Чи тут – удар від Юя Осако майже "мертвий" для голкіпера, проте Ноєр ніби очікував його саме в тому місці:

"Це тому, що я аналізував Осако. Я бачив, як він багато забивав головою в Японії. Я знав, що він пробиває головою під перекладину.

Моя позиція була вдалою – я зробив маленький стрибок, а тоді великий, щоб дотягнутися до м'яча. Перший стрибок важливий, бо значно легше відштовхнутися від землі в русі, ніж стоячи. Захисників це теж стосується".

А скільки у нього було таких моментів?

ЗМІ часто запрошують Ману, аби він пояснив, як потрібно грати в тих чи інших моментах. Він безумовний авторитет, його слово – це слово найкращого воротаря Німеччини з часів Зеппа Маєра.

І все ж час наздоганяє невпинно, ніхто ще не втік.

***

Ноєр цього сезону мав купу дзвіночків ще до Реалу й ПСЖ.

Скільки разів він вибігав стрімголов із воріт? Проте цього разу Габріел Мартінеллі був на м'ячі першим – і отак Баварія програла єдиний матч у групі ЛЧ.

Або у Бундеслізі проти Фрайбурга – так, мюнхенці перемогли 3:2, проте пропущені голи привіз він. Спочатку Ноєр проігнорував удар здалеку, а тоді не вибив як слід м'яч після подачі.

У цій битві зі старістю Ману відповідає хіба нерегулярними спалахами колишньої майстерності.

До всього, легенді щоматчу допомагає важливий союзник – його аура.

"Ноєр залякує нападників, і це впливає на завершальні удари. Вони пам'ятають: проти Ману недостатньо ризикувати на 80 чи навіть 100% – там треба всі 110%. Потрібно бити дуже влучно і дуже сильно. Ось чому так багато промахів по воротах. Ось чому Вінісіус та Мбаппе не забили, як Мессі та Ігуаїн у фіналі ЧС-2014", – посміхається Філіп Лам.

Втім, навіть він, старий товариш Ноєра, визнає, що воротар вже не той:

"Сучасному Ноєру точно вже бракує 10-15% його колишньої фізичної форми. У Бундеслізі це час від часу стає темою для обговорення, і якщо уважніше придивитися до його гри в Мадриді, там не було жодного "неможливого" сейву – лише спокій та концентрація".

Травми – вічний супутник старості – тут як тут. Після перелому ноги у грудні 2022-го Ману мав уже 7 важких м'язових пошкоджень.

Між тим елітний футбол тому й елітний, що вимагає від гравців надзвичайних речей.

Ноєр ще може розібратися із нахабним паризьким болбоєм...

The PSG ball boy was refusing to give Manuel Neuer the ball, so Neuer asked the Bayern Munich social media admin to keep a ball for him instead.

... Але вийти з-під пресингу Усмана Дембеле йому вже надто складно.

See how Dembele is celebrating like he scored but he rather pressed Neuer successfully here, the difference between our attackers and him

Час, падлюка, наздоганяє все швидше.

***

І тут є великі питання до переговорів з Баварією щодо нової угоди. Чи потрібна вона взагалі?

Ноєр вперше зіграв за дубль Шальке у квітні 2004-го – через 2 місяці після випуску iPod Mini та запуску The Facebook у Гарвардському університеті. Він виступає так довго, що застав футбол до тікі-таки й виникнення поняття "автобус".

І хоча Ману деградує, він з останніх сил ще може видавати матчі, де йому аплодують.

РЕАЛьно – з останніх сил.

У Ноєра 62% відбитих ударів в сезоні-2025/26, це його другий найгірший результат в житті. В цей час Жоан Гарсія з Барселони має 79,6% сейвів, Джіджі Доннарумма з Ман Сіті – 72,3%, Емі Мартінес із Астон Вілли – 70,7%.

А що буде через рік?

Oliver Kahn and Manuel Neuer, 2006 💪

Якщо Йонас Урбіг справді потребує наставника, то Ноєр дав досить інтерв'ю з порадами, аби молодий міг надихатися:

"Видовищні сейви часто не найскладніші. А от тримати м'яч у грі, задавати напрям атакам, домінувати у штрафному майданчику – ось що важливо".

"Воротареві треба знаходити баланс між роботою та відпочинком. Треба вміти бути людиною, інакше збожеволієш".

"Я не плачу в подушку, але чесний з собою. Нема сенсу спихати вину на інших. Я завжди знаю, що сталося, і ніколи себе не картаю – лише намагаюся не повторити помилку знову".

"Сейви показують потім по ТБ, але моя робота різноманітніша. Я організовую гру ззаду, підігрую, передбачаю ситуації. Моя гра – бути 11-м польовим, а не чекати м'яч між штангами".

Без перебільшення, Ноєр – гуру сучасного воротарського мистецтва.

Але чи робить це його правильним кандидатом на місце у воротах топклубу в сезоні-2026/27? Ні, зовсім ні.

Час майже наздогнав Ману.

Only two players have scored a free kick goal against Manuel Neuer in the Champions League:



1st Cristiano Ronaldo.

2nd. Arda Güler.



Arda Güler is already on his way to becoming a Real Madrid legend. https://t.co/vXNvuBzn4O pic.twitter.com/fdMlch69E0 — grandson (@Grandsoncr7) April 26, 2026

Він заслужив право вирішувати сам – це вже не змінить радикально його спадщину, яка надто обширна й різноманітна.

При тому фінал все одно запам'ятовується найкраще в кожній історії. Майкл Оуен був суперзіркою на старті кар'єри, а Лука Модрич став нею на фініші – і зараз один підзабутий, а іншого включають до рейтингів GOAT. Так це працює.

І цей ризик, по правді, вже не треба ні Баварії, ні Ноєру. Вони й без того вичавили один з одного значно більше, ніж могли передбачити у найсміливіших прогнозах, коли він переїздив з Шальке у 2011-му.

