Не стати пам’ятником, або Остання дуель Мануеля Ноєра
Воротар Баварії Мануель Ноєр – давно живий класик футболу.
Він не просто кіпер, а той, хто революціонував цю позицію; перепридумав найкращий спосіб грати на воротах.
І от йому вже 40 років...
Що далі? Новий сезон в основі? Рік на лаві запасних? Остаточне завершення кар'єри?
Поки Баварія готується до найскладнішої дуелі у сезоні-2025/26 проти ПСЖ, легендарний Ману обирає своє майбутнє.
***
Рано чи пізно час наздоганяє всіх.
Із Мануелем Ноєром здалося, що це сталося навесні 2024-го, коли він власноруч подарував Хоселу м'яч, а Реалу – перемогу в півфіналі Ліги чемпіонів.
Епічний ляп!
Втім, то була фальшива тривога. Він відновився.
Феномен Ноєра якраз у тому й полягає, що він ніколи не грав бездоганно, проте не втрачав впевненості у собі та своєму стилі. Ману привозив – і вже за 3 дні виходив знову, аби зіграти ідеально.
Роки йшли, десятиліття, а він тримався, ніби якась непорушна істина. Ще в 2021-му Bild порахувала, що Ноєр за кар'єру виконав у Бундеслізі 1171 сейв.
Ніхто в сучасному німецькому футболі не має більше матчів у чемпіонаті – аж 544.
За кількістю "сухарів" Ноєр найкращий в історії як Бундесліги (245), так і Ліги чемпіонів (64).
Легенда!
Але що він може тут і зараз, коли йому вже 40?
На "Сантьяго Бернабеу" проти того ж Реала Ноєр зіграв, ніби йому 25 – 9 сейвів, приз Найкращому гравцеві вечора та захват від фанів з усього світу.
Натомість вже у матчі-відповіді з "Вершковими" були і круті моменти...
... і відверто провальні.
Ну, а в паризькому півфіналі з ПСЖ Ноєр став першим воротарем за 16 сезонів ЛЧ, який пропустив 5 голів в одному матчі, не виконавши жодного сейву.
Рано чи пізно час наздоганяє всіх.
***
І що з цим робити? І як бути далі?
Спортивний директор Баварії Крістіан Фройнд запевняє, що переговори щодо нового контракту з Ноєром йдуть добре, але ще не завершені.
Воно й не дивно. У Ману 21 млн євро річної зарплати – другий оклад в клубі після Гаррі Кейна:
"Ноєр у похилому віці для футболіста та передає свій досвід. Він ще грає чудові ігри, і Йонас отримує від нього величезну користь".
А от Йонас – тобто, резервний кіпер Баварії Йонас Урбіг – зовсім не виглядає задоволеним. Після нічиєї з Гайденгаймом він різко відмовився відповідати на будь-які запитання про колегу.
"Я нічого не знаю. І це не тема для мікст-зони. Чи залежить його рішення від мого статусу? Ну, і що з того?" – так не виглядає людина, якій потрібен наставник.
Навпаки – Урбіг хоче ігровий час і відчуває, що заслужив його. У поточній Бундеслізі він виконував по 2,2 сейва за 90 хвилин у 12 матчах, тоді як у Ноєра лише 1,4 у 21 грі; найменше серед всіх воротарів чемпіонату. У Йонаса 12 "сухарів", а у Ману – 8, хоча він грає вдвічі частіше. Його кількість точних лонгболів (6,2) та коротких пасів (24,2) вища, ніж у ветерана.
Натомість приходить великий матч – і на воротах обов'язково грає Ноєр.
Якщо він рятує, весь клуб розсипається в компліментах, як-от після Реала:
"У нас було дещо таке, чого не було у Мадрида – це воротар світового класу, наш х-фактор. Мануелю, ти надзвичайний", – це написав гендир Баварії Ян-Крістіан Дрізен.
Якщо ж Ноєр привозить – усі мовчать.
Коли йдеться про легенду, якось підсвідомо хочеться не помічати, що час наздоганяє всіх – рано чи пізно.
***
І Венсану Компані не позаздриш – от як саджати в запас таку людину?
Адже це той-самий Ноєр, який провів пів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2014 проти Алжиру поза власним штрафним! Ніхто до нього так не грав!
Той, чию теплову мапу тоді тягали всім інтернетом, а він лише скромно хитав головою:
"Це був необхідний професійний ризик. Я ризикував не для того, щоб ви тут розповідали, який я класний, а заради команди. Одне точно знаю: якби я стояв на місці, нас би вибили".
Усі молодші топворотарі, а найбільше Тер Штеген та Едерсон, відштовхнулися якраз від Ноєра. Він був піонером, що вказав дорогу.
А як він розуміє гру на своїй позиції! Ось фінал ЛЧ-2020 проти ПСЖ, Неймар б'є майже впритул:
"Кут не був гострим, і в таких ситуаціях у форварда є багато варіантів, як вас пробити. Тому я зробив кут вужчим. Коли так робиш, найбільша загроза – тунель між ногами. Я поставив одне коліно на газон, щоб його закрити. А м'яч влучив у руку, яка була трохи позаду, ще збільшуючи об'єм тіла.
Оце вивернуте коліно – не та річ, яку вчать в школах, але я відбив так кілька ударів, і зробив це частиною гри".
Або ось – вихід віч-на-віч від Ерлінга Голанда; майже гарантований гол у футболі 2020-х.
Але що зробив Ноєр? Він зреагував на щільний удар в кут!
"Я розумів, що він може пробити в дальній кут чи ближній. Бачу – буде бити в ближній. Мені трохи пощастило з висотою, м'яч летів зручно. І я зайняв правильну позицію. Вирішальним же для сейву тут було сильне зап'ястя. Завдяки йому м'яч відлетів так далеко".
Чи тут – удар від Юя Осако майже "мертвий" для голкіпера, проте Ноєр ніби очікував його саме в тому місці:
"Це тому, що я аналізував Осако. Я бачив, як він багато забивав головою в Японії. Я знав, що він пробиває головою під перекладину.
Моя позиція була вдалою – я зробив маленький стрибок, а тоді великий, щоб дотягнутися до м'яча. Перший стрибок важливий, бо значно легше відштовхнутися від землі в русі, ніж стоячи. Захисників це теж стосується".
А скільки у нього було таких моментів?
ЗМІ часто запрошують Ману, аби він пояснив, як потрібно грати в тих чи інших моментах. Він безумовний авторитет, його слово – це слово найкращого воротаря Німеччини з часів Зеппа Маєра.
І все ж час наздоганяє невпинно, ніхто ще не втік.
***
Ноєр цього сезону мав купу дзвіночків ще до Реалу й ПСЖ.
Скільки разів він вибігав стрімголов із воріт? Проте цього разу Габріел Мартінеллі був на м'ячі першим – і отак Баварія програла єдиний матч у групі ЛЧ.
Або у Бундеслізі проти Фрайбурга – так, мюнхенці перемогли 3:2, проте пропущені голи привіз він. Спочатку Ноєр проігнорував удар здалеку, а тоді не вибив як слід м'яч після подачі.
У цій битві зі старістю Ману відповідає хіба нерегулярними спалахами колишньої майстерності.
До всього, легенді щоматчу допомагає важливий союзник – його аура.
"Ноєр залякує нападників, і це впливає на завершальні удари. Вони пам'ятають: проти Ману недостатньо ризикувати на 80 чи навіть 100% – там треба всі 110%. Потрібно бити дуже влучно і дуже сильно. Ось чому так багато промахів по воротах. Ось чому Вінісіус та Мбаппе не забили, як Мессі та Ігуаїн у фіналі ЧС-2014", – посміхається Філіп Лам.
Втім, навіть він, старий товариш Ноєра, визнає, що воротар вже не той:
"Сучасному Ноєру точно вже бракує 10-15% його колишньої фізичної форми. У Бундеслізі це час від часу стає темою для обговорення, і якщо уважніше придивитися до його гри в Мадриді, там не було жодного "неможливого" сейву – лише спокій та концентрація".
Травми – вічний супутник старості – тут як тут. Після перелому ноги у грудні 2022-го Ману мав уже 7 важких м'язових пошкоджень.
Між тим елітний футбол тому й елітний, що вимагає від гравців надзвичайних речей.
Ноєр ще може розібратися із нахабним паризьким болбоєм...
... Але вийти з-під пресингу Усмана Дембеле йому вже надто складно.
Час, падлюка, наздоганяє все швидше.
***
І тут є великі питання до переговорів з Баварією щодо нової угоди. Чи потрібна вона взагалі?
Ноєр вперше зіграв за дубль Шальке у квітні 2004-го – через 2 місяці після випуску iPod Mini та запуску The Facebook у Гарвардському університеті. Він виступає так довго, що застав футбол до тікі-таки й виникнення поняття "автобус".
І хоча Ману деградує, він з останніх сил ще може видавати матчі, де йому аплодують.
РЕАЛьно – з останніх сил.
У Ноєра 62% відбитих ударів в сезоні-2025/26, це його другий найгірший результат в житті. В цей час Жоан Гарсія з Барселони має 79,6% сейвів, Джіджі Доннарумма з Ман Сіті – 72,3%, Емі Мартінес із Астон Вілли – 70,7%.
А що буде через рік?
Якщо Йонас Урбіг справді потребує наставника, то Ноєр дав досить інтерв'ю з порадами, аби молодий міг надихатися:
"Видовищні сейви часто не найскладніші. А от тримати м'яч у грі, задавати напрям атакам, домінувати у штрафному майданчику – ось що важливо".
"Воротареві треба знаходити баланс між роботою та відпочинком. Треба вміти бути людиною, інакше збожеволієш".
"Я не плачу в подушку, але чесний з собою. Нема сенсу спихати вину на інших. Я завжди знаю, що сталося, і ніколи себе не картаю – лише намагаюся не повторити помилку знову".
"Сейви показують потім по ТБ, але моя робота різноманітніша. Я організовую гру ззаду, підігрую, передбачаю ситуації. Моя гра – бути 11-м польовим, а не чекати м'яч між штангами".
Без перебільшення, Ноєр – гуру сучасного воротарського мистецтва.
Але чи робить це його правильним кандидатом на місце у воротах топклубу в сезоні-2026/27? Ні, зовсім ні.
Час майже наздогнав Ману.
Він заслужив право вирішувати сам – це вже не змінить радикально його спадщину, яка надто обширна й різноманітна.
При тому фінал все одно запам'ятовується найкраще в кожній історії. Майкл Оуен був суперзіркою на старті кар'єри, а Лука Модрич став нею на фініші – і зараз один підзабутий, а іншого включають до рейтингів GOAT. Так це працює.
І цей ризик, по правді, вже не треба ні Баварії, ні Ноєру. Вони й без того вичавили один з одного значно більше, ніж могли передбачити у найсміливіших прогнозах, коли він переїздив з Шальке у 2011-му.
