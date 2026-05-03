Менхенгладбах обіграв Дортмунд у дербі "Боруссій" в 32 турі Бундесліги
У неділю, 3 травня, низкою матчів завершилася програма 32 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Санкт-Паулі вдома поступилося Майнцу.
Пізніше відбулося "дербі" Боруссій, у якому Менхенгладбах переграв Дортмунд завдяки єдиному голу від Табаковича за 2 хвилини до завершення основного часу.
Закривали футбольний вечір першості та тур в цілому Фрайбург та Вольфсбург, які розійшлися миром 1:1.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
32 тур, 3 травня
Санкт-Паулі – Майнц 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 6 Тіц, 0:2 – 40 Мвене, 1:2 – 87 Сісей
Боруссія Менхенгладбах – Боруссія Дортмунд 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 88 Табакович
Фрайбург – Вольфсбург 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 55 Куліеракіс, 1:1 – 75 Лінгарт
Нагадаємо, вчора, 2 травня, Баварія врятувалася від поразки Гайденгайму, Гамбург обіграв Айнтрахт, а Баєр розбив РБ Лейпциг.