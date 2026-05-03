Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Менхенгладбах обіграв Дортмунд у дербі "Боруссій" в 32 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 3 травня 2026, 22:29
Менхенгладбах обіграв Дортмунд у дербі Боруссій в 32 турі Бундесліги

У неділю, 3 травня, низкою матчів завершилася програма 32 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Санкт-Паулі вдома поступилося Майнцу.

Пізніше відбулося "дербі" Боруссій, у якому Менхенгладбах переграв Дортмунд завдяки єдиному голу від Табаковича за 2 хвилини до завершення основного часу.

Закривали футбольний вечір першості та тур в цілому Фрайбург та Вольфсбург, які розійшлися миром 1:1.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
32 тур, 3 травня

Санкт-Паулі – Майнц 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Тіц, 0:2 – 40 Мвене, 1:2 – 87 Сісей

Боруссія Менхенгладбах – Боруссія Дортмунд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 88 Табакович

Фрайбург – Вольфсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Куліеракіс, 1:1 – 75 Лінгарт

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 2 травня, Баварія врятувалася від поразки Гайденгайму, Гамбург обіграв Айнтрахт, а Баєр розбив РБ Лейпциг.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Баварія врятувалася від поразки, Гамбург обіграв Айнтрахт, Баєр розбив РБ Лейпциг у 32 турі Бундесліги
Кроос оцінив шанси Баварії на требл у поточному сезоні
Штутгарт ледь не програв Вердеру, Боруссія Дортмунд знищила Фрайбург у 31 турі Бундесліги
Бундесліга. Баварія здійснила камбек у матчі з Майнцом, дубль Шика приніс перемогу Баєру
Лейпциг "розтоптав" Уніон у першому матчі 31 туру Бундесліги

Останні новини