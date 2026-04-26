Штутгарт ледь не програв Вердеру в 31 турі Бундесліги

У неділю, 26 квітня, двома матчами завершиться програма 31 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Штутгарт вдома зіграв унічию з Вердером.

Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині зусиллями Стаге, на що "шваби" до перерви нічим не відповіли. Однак у другій 45-хвилинці господарі поля все ж зрівняли рахунок після голу Деміровича, а більше команди не забивали.

Закриватиме тур матч, у якому Боруссія Дортмунд зіграє проти Фрайбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

31 тур, 26 квітня

Штутгарт – Вердер 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Стаге, 1:1 – 61 Демірович

18:30 Боруссія Дортмунд – Фрайбург

Нагадаємо, вчора, 25 квітня, Баварія здійснила камбек у матчі з Майнцом, а дубль Шика приніс перемогу Баєру.