Зірковий гравець Реала перепросив через вилучення у ключовій грі проти Баварії в ЛЧ

Софія Кулай — 17 квітня 2026, 10:20
Зірковий гравець Реала перепросив через вилучення у ключовій грі проти Баварії в ЛЧ
Едуардо Камавінга
Французький півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга перепросив за своє вилучення у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Вибачення він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

23-річний футболіст взяв усю відповідальність на себе та подякував усім за підтримку.

"Я беру на себе відповідальність за свої дії. Хочу вибачитися перед моєю командою та всіма мадридістами. Дякую за вашу підтримку. Хай живе Мадрид, завжди", – написав Камавінга.

Нагадаємо, що півзахисник збірної Франції після екватора другого тайму отримав дві жовті картки, які перетворилися на вилучення. На момент червоної картки рахунок у поєдинку був 2:3 на користь мадридського клубу, який дозволяв Реалу переводити протистояння у додаткові тайми.

Однак у меншості Баварія дотиснула суперника. Через три хвилини після вилучення Луїс Діас зрівняв цифри на табло 3:3, а у компенсований до гри час Майкл Олісе вивів мюнхенців уперед 4:3, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Загальний рахунок чвертьфінальної дуелі Баварія – Реал 6:4.

Команда Венсана Компані пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким ПСЖ (28 квітня та 6 травня). Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" може продати Камавінгу. У пресі випливала інформація, що англійський Ліверпуль, саудівський Аль-Іттіхад, французький ПСЖ та ще декілька клубів АПЛ були зацікавлені у трансфері зіркового французького півзахисника, який виступає за Реал із літа 2021-го

