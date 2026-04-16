Було вжито лише одне слово: захисник Баварії звинуватив Рюдігера в образах у матчі Ліги чемпіонів

Захисник мюнхенської Баварії Йосип Станішич заявив, що центрбек мадридського Реала Антоніо Рюдігер образив його під час матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Goal.com.

"Він побачив, що я наближаюся, і просто врізався прямо в мене. Раніше в таких випадках гру просто продовжували, а якщо ти втрачав м'яч, призначали штрафний. Можливо, суддя забув про це правило, не знаю.

Про те, що сталося, коли я лежав на землі, ви можете запитати у Тоні. На мій погляд, така поведінка є абсолютно неприйнятною. Було вжито лише одне слово – і то двічі. Ви можете самі запитати його, що він сказав. Можливо, він достатньо мужній, щоб це визнати!"

Хорватський захисник зазначив, що він не хоче ніякої ворожнечі з німецьким футболістом, але така поведінка є неприйнятною.

"Я не хочу ніяких ворожнеч і не сприймаю це особисто. Це сталося, і для мене справа закрита. Але така поведінка є неприйнятною. Не має значення, чи граєте ви один проти одного і знаєте один одного, чи ні".

Інцидент стався перед голом Кіліана Мбаппе, наприкінці першого тайму. Рюдігер штовхнув Станішича ліктем, після чого правий захисник "баварців" опинився на газоні. За словами хорватського футболіста, Рюдігер у цей час почав ображати Станішича.

Нагадаємо, у матчі-відповіді Баварія обіграла Реал 4:3 і пройшла у півфінал за сумою двох матчів. Наступним суперником чемпіонів Німеччини буде ПСЖ.