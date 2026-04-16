Гравці Реала оточили арбітра після завершення матчу з Баварією, Гюлер отримав червону картку
Гравці мадридського Реала залишилися незадоволені суддівством головного арбітра Славко Винчича у матчі з Баварією (3:4) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
"Вершкові" залишилися в меншості наприкінці матчу-відповіді. На 86-й хвилині, за рахунку 3:3, півзахисник мадридців Едуардо Камавінга сфолив на Гаррі Кейні на чужій половині поля та не віддав супернику м'яч після свистка. За це головний арбітр зустрічі Славко Винчич показав йому другу жовту картку.
Після фінального свистка гравці Реала оточили Винчича, намагаючись йому щось пояснити та відправились за ним у підтрибунну. Біля входу до неї Гюлер щось сказав арбітру, за що отримав пряму червону картку.
Нагадаємо, за результатами матчів-відповідей 1/4 фіналу визначились півфінальні пари.