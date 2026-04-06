Реал може продати зіркового півзахисника

Реал розглядає варіант з можливим продажем французького півзахисника мадридців Едуардо Камавінги.

Про це повідомляє L'Équipe.

Керівництво "вершкових" розчароване нездатністю футболіста повністю реалізувати свій потенціал. Француз більше не вважається недоторканним для команди й зараз знаходиться ближче до відходу, ніж до продовження кар'єри в команді.

Реал не виключає продажу гравця, якщо отримає привабливу пропозицію. Зазначається, що найбільш ймовірним варіантом для подальшого розвитку його кар'єри є англійська Прем'єр-ліга.

Зауважимо, що Камавінга перейшов з французького Ренна до мадридського Реала влітку 2021 року за 40 млн євро. Загалом за цей час він провів за команду 214 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 11 результативних передач. Також у складі мадридців француз двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів (21/22, 23/24) та двічі чемпіоном Іспанії (21/22, 23/24).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що англійський Ліверпуль та саудівський Аль-Іттіхад були зацікавлені у трансфері зіркового французького півзахисника мадридського Реала.