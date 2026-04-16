Ноєр: Перемога над Реалом заслужена

Голкіпер і капітан Баварії Мануель Ноєр проаналізував матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (15 квітня).

Слова воротаря наводить Bayern & Germany.

"Це був великий вечір Ліги чемпіонів — для нас, гравців, для вболівальників і нейтральних глядачів. Ми зберігали спокій і залишалися в грі після пропущених голів. Ми чекали на свій шанс і зрештою зробили рахунок 3:3, а потім 4:3. Я вважаю, це була заслужена перемога.

Помилка? Насправді я хотів віддати пас на Станішича, але не влучив по м'ячу як слід. Гюлер дуже добре зіграв, пробивши в один дотик. Пізніше, під час штрафного удару, ми також побачили, що у нього дуже хороша ліва нога", – заявив голкіпер.