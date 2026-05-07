Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кварацхелія став рекордсменом ЛЧ за серією результативних матчів у плейоф

Сергій Шаховець — 7 травня 2026, 00:27
Кварацхелія став рекордсменом ЛЧ за серією результативних матчів у плейоф
Хвіча Кварацхелія
Getty Images

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія став першим футболістом, який зробив результативну дію у сьомому поспіль матчі плейоф Ліги чемпіонів упродовж однієї кампанії.

Про це повідомляє статистичний ресурс Opta.

Унікальне досягнення грузинський легіонер ПСЖ встановив у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Баварії (1:1), коли на 3-й хвилині віддав гольовий пас на Дембеле.

Загалом у плейоф-раундах ЛЧ поточного сезону Кварацхелія зіграв 8 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, як Хвіча повторив досягнення Мбаппе у Лізі чемпіонів за результативними діями після виходу на заміну.

Нагадаємо, що ПСЖ вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальній битві команда Луїса Енріке зустрінеться з лондонським Арсеналом. Поєдинок відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні "Пушкаш Арена" у столиці Угорщини, Будапешті.

Ліга чемпіонів ПСЖ Хвіча Кварацхелія Баварія Мюнхен

ПСЖ

Визначилися оцінки гравців Баварії та ПСЖ за матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26
ПСЖ з раннім голом Дембеле зіграв унічию з Баварією та став другим фіналістом Ліги чемпіонів
Капітан ПСЖ побив рекорд легендарного Роберто Карлоса за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів серед бразильців
Баварія – ПСЖ 1:1. Як парижани пробились у фінал Ліги чемпіонів

Останні новини